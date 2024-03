Borseggiatrice rischia il linciaggio in metropolitana. E c’è chi grida: “Lapidatela” “Lapidatela”, grida un uomo rivolto alla borseggiatrice, mentre altri la stanno strattonando e portando fuori dal vagone: la scena, nella metropolitana di Roma, registrata da un telefonino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo trascina la borseggiatrice fuori dal vagone della metropolitana.

Banchine piene, vagoni stracolmi. Persone stipate e strette durante i viaggi che li portano da casa al lavoro e dal lavoro a casa ogni giorno. E nelle ore di punta è ancora peggio. A loro si aggiungono studenti e studentesse, turisti e turiste. E, ormai è risaputo, borseggiatori e borseggiatrici. Proprio una di loro ha rischiato il linciaggio qualche giorno fa. È stata individuata in un vagone della metropolitana della linea B ed è stata allontanata. Fatta scendere a forza in banchina, strattonata e lasciata lì, per la tranquillità di chi, in quel vagone metro, faticava anche a reggersi e a tenersi ben saldo per non cadere. Il video della scena è presto diventato virale online.

Il video online: "Lapidatela"

Dal costante brusio di sottofondo, che caratterizza l'ambiente della metropolitana romana, ad un certo punto, nel video in cui la borseggiatrice rischia quasi il linciaggio da parte dei viaggiatori e delle viaggiatrici, si riesce a distinguere un applauso.

Le mani di molti dei presenti iniziano a battere rivolte all'uomo che ha appena trascinato fuori dal vagone la donna, riconosciuta come borseggiatrice. Si sentono urla e sembra che i due, il paladino dei viaggiatori, almeno in quel momento e la donna, stiano per venire alle mani. Poi il video si interrompe. Nel frattempo, però, si leva una voce in direzione delle persone che si stanno scontrando. "Lapidatela! Lapidatela!", grida un uomo.

Le reazioni sui social

C'è chi a sentire il suo suggerimento ride, come dimostra qualche commento. E chi, invece, prova a riflettere: "Non giustifico in modo più assoluto il crimine, ma possiamo essere migliori di così… Lapidare, giustizia di popolo: non siamo bestie cavolo, siamo persone… Capisco la situazione esasperata, ma questa tendenza al linciaggio mi sconvolge e ferisce di più che il reato", scrive infatti un altro. E poi chi amaramente si chiede: "Dopo quanti minuti è ritornata in azione?"