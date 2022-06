Bonus psicologo a Roma e nel Lazio: come funziona, chi può richiederlo e quando La Regione Lazio ha messo a disposizione voucher per il periodo 2022-2025 e pari a 45 euro all’ora per sedute dallo psicologo gratis. Ecco come richiedere il bonus psicologo a Roma e nel Lazio, quando e come fare domanda.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sono aperte le prenotazioni per il bonus psicologico della Regione Lazio. Milioni di euro che sono messi a disposizione per i cittadini fino ad esaurimento fondi, per usufruire del sostegno psicologico, anche se ancora non si conoscono i tempi per l'erogazione. Si tratta di un avviso pubblico pubblicato sul sito web salutelazio.it relativo al Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 ‘Rivolto ai giovani del Lazio per accedere a Buoni Servizi finalizzati al pagamento per la prevenzione del disagio psichico, l'assistenza psicologica e la tutela della salute mentale'.

Un'iniziativa che nasce anche a seguito dei vari studi condotti dalla Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dai quali è emerso che l'incidenza di depressione e ansia fra gli adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Una risposta al malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando, con particolare attenzione a quelle fasce di popolazione più fragili, che non possono permettersi di intraprendere un percorso psicologico privato a spese della famiglia.

Come funziona il bonus psicologo nel Lazio e chi può richiederlo

Per richiedere il bonus psicologico della Regione Lazio è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: per i minorenni serve far parte di un nucleo familiare con attestazione Isee o Isee minorenni – in caso di genitori non conviventi non superiore a 40 mila euro; essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere residente o domiciliato in uno dei Comuni della Regione Lazio; avere un’età compresa tra 6 e 21 anni (22 anni ancora non compiuti al momento della presentazione della domanda); regolare iscrizione ad uno dei percorsi del sistema di istruzione e formazione regionale.

Il richiedente maggiorenne per il minore deve essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; avere residente o domicilio in uno dei comuni della Regione Lazio; essere genitore, tutore legale o affidatario del minore destinatario del buono servizio.

Bonus psicologo nel Lazio, come fare domanda

Il bonus psicologico della Regione Lazio prevede dagli otto ad un massimo di venti incontri a persona, coperti da voucher, ognuno dei quali dal valore di 45 euro l'ora. Si può fare richiesta tramite Asl territoriale, chiamando il numero verde 800.118.800 o tramite il sito web salutelazio.it, andando nella sezione denominata ‘Sostegno psicologico per l'emergenza Covid-19'.