Bollettino Covid Lazio di oggi: 4.171 nuovi positivi, 2000 a Roma, oltre 100.000 i tamponi Record di nuovi casi di coronavirus nel Lazio, oltre seicento in più rispetto a ieri. Record di tamponi: nelle ultime 24 ore sono stati oltre 100.000. D’Amato: “Su 4 decessi oggi 3 erano no vax. Numeri morti e ospedalizzazioni dimostrano importanza vaccinazione”.

Record di tamponi e record di nuovi positivi nelle ultime 24 ore nel Lazio. Lo dicono i dati del bollettino di oggi – sabato 25 dicembre 2021 – diffuso pochi minuti fa dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Sono infatti 4.171 i nuovi casi positivi (+696), su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 2.047. Il record dei tamponi è dato dalle feste natalizie, e non solo dall'aumento di contagi dovuto al diffondersi, con tantissime persone che hanno scelto di passare la vigilia e il pranzo di Natale con i parenti in sicurezza, sottoponendosi a un test. Proprio per questo ieri si sono viste lunghe code per i tamponi e molte farmacie li hanno terminati.

D'Amato: "Tanti casi ma molti meno morti e ospedalizzati"

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha sottolineato come, nonostante l'impennata dei casi, i ricoveri in area medica e in terapia intensiva sono molti di meno rispetto al Natale dello scorso anno, così come i decessi, grazie alla vaccinazione. "Rispetto al 25 dicembre dello scorso anno abbiamo nel Lazio 1.719 ricoveri in meno in area medica

161 in meno in terapia intensiva, 25.418 isolati a domicilio in meno e 27 decessi in meno. Sono numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", spiega l'assessore. "Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie che ieri hanno eseguito oltre 100mila test – dice D'Amato – Oggi aumentano i casi positivi, dunque siate prudenti e vaccinatevi. I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare il booster e vaccinare i più piccoli".

L'andamento della pandemia nel Lazio

Nel Lazio a oggi ci sono 48.776 casi di pazienti malati di coronavirus. Di questi 47.700 si trovano in isolamento domiciliare, 947 pazienti Covid positivi sono invece nei reparti ordinari e 129 nei reparti di terapia intensiva dedicati. Dall'inizio della pandemia si sono registrati nel Lazio 9.208 decessi. In tutto i casi esaminati sono 474.820 e i guariti 416.836.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 964 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl Roma 2: sono 942 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 3: sono 141 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 4: sono 199 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 5: sono 316 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl Roma 6: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Frosinone: sono 286 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Latina: sono 511 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore

Asl di Rieti: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore

Asl di Viterbo: sono 258 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore