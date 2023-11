Bimbo resta chiuso in auto vicino alla Stazione Termini: i vigili del fuoco lo tirano fuori I vigili del fuoco hanno tirato fuori un bambino rimasto chiuso all’interno dell’auto dei genitori. Il piccolo sta bene e ha potuto riabbracciarli.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di preoccupazione nei pressi della stazione Termini di Roma, dove un bambino è rimasto chiuso in auto. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, giovedì 9 novembre, vicino al principiale scalo romano. Welocome to Favelas sulla pagina Instagram ha pubblicato un video registrato con lo smartphone da un passante, che ha immortalato poliziotti e i vigili del fuoco sul posto, impegnati nelle operazioni di salvataggio del minore. Il trambusto ha attirato l'attenzione dei passanti, che si sono fermati a chiedere cosa fosse successo.

Il piccolo è rimasto chiuso in auto

Secondo quanto appreso da Fanpage.it era da poco passata l'ora di pranzo quando il piccolo è rimasto chiuso all'interno della macchina, probabilmente a causa di un imprevisto, come un problema tecnico al sistema di apertura delle portiere. Infatti i genitori erano lì durante l'intervento, e insieme ai pompieri rassicuravano il loro bambino, parlandogli attraverso il vetro. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, le forze dell'ordine si sono attivate con le pattuglie di zona. Sul posto data la natura dell'intervento è stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco.

Il bimbo tirato fuori dall'auto sta bene

Giunta la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma ad intervenire è stata la squadra 3A Tuscolano primo, con i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni. In breve tempo sono riusciti a forzare il finestrino con i loro strumenti, ad aprire la portiera e a tirare fuori il bambino, che sta bene e ha potuto riabbracciare i genitori. Fortunatamente si è trattato solo di un po' di spavento, l'episodio ha avuto il lieto fine, il piccolo non ha avuto problemi anche grazie al fatto che le temperature in questa stagione non sono elevate.