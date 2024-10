Bimbo di 4 anni con tumore in sala operatoria con ‘Spiderman’: l’intervento speciale all’Umberto I

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Si è mascherato da Spiderman per dare forza a un bambino di quattro anni che, dopo un mese di chemioterapia, ha dovuto affrontare un'operazione chirurgica. L'episodio è avvenuto al Policlinico Umberto I di Roma: protagonista della vicenda è Checco, quattro anni, e un volontario del nosocomio, che si è travestito dall'eroe preferito del piccolo per aiutarlo ad affrontare l'intervento che, fortunatamente, è andato bene.

Il bambino, di appena quattro anni, ha dovuto fare un mese di chemioterapia per un tumore al rene, in seguito al quale sarebbe poi è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ricoverato all'Umberto I, è stato circondato dall'affetto della famiglia, dei medici e dei volontari.

A dare notizia di questo tenero episodio, è stato proprio lo staff dell'ospedale. "Checco, 4 anni e un coraggio da vero supereroe, ha affrontato la sua battaglia contro un tumore renale al Policlinico Umberto I, seguito dai nostri medici e accompagnato da… Spiderman!", si legge in un post condiviso dall'ospedale. "Dopo un mese di chemioterapia Checco è stato portato in sala operatoria, ma con un sorriso speciale: grazie alla generosità di un uomo dal cuore immenso, Checco ha potuto condividere giochi e risate con il suo supereroe preferito. Spiderman lo ha salutato in sala operatoria, trasmettendogli i suoi poteri speciali e tutta la forza di cui aveva bisogno per affrontare la sua operazione. Grazie a questo gesto straordinario e al coraggio del nostro piccolo eroe, la forza e il sorriso di Checco sono diventati l’immagine di una speranza che non si arrende mai".

L'operazione, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi. "L' intervento – ha spiegato l'équipe medica composta dall'oncologa Loredana Amoroso, dal chirurgo Denis Cozzi e dalla chirurga Silvia Ceccanti – è andato bene, così che nei prossimi giorni Checco potrà inseguire il suo eroe preferito anche tra i grattacieli di Roma".