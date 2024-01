Bimba nasce in ambulanza, Jasmine viene al mondo al casello autostradale Jasmine non è riuscita ad aspettare ed è nata su un’ambulanza che stava trasportando sua mamma in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La bimba nata in ambulanza (Foto Facebook di Ares 118 Lazio)

Aveva così fretta di venire al mondo da nascere a bordo dell'ambulanza che stava portando sua mamma in ospedale. Un carattere che probabilmente darà ‘filo da torcere' ai genitori quello di Jasmine, la bimba data alla luce lo scorso venerdì 19 gennaio, nei pressi del casello autostradale di Orte, in provincia di Viterbo.

"Benvenuta al mondo Jasmine!" a darne notizia e a raccontare la sua storia è la pagina Facebook di Ares 118 Lazio. "Una richiesta di intervento per una donna incinta che lamentava forti dolori addominali è arrivata presso la centrale operativa Lazio Nord" si legge nel post pubblicato su Facebook. Le acque si erano probabilmente già rotte ed era partito il travaglio. Sul luogo della segnalazione all'indirizzo indicato è intervenuta l’ambulanza della postazione di Orte-Petignano. A bordo in servizio pronto a dare assistenza c'era il team sanitario composto da Eleonora, Emanuela e Franco.

Presso il casello autostradale di Orte, c'è stato il cambio con l’automedica del dottor Teneriello e dell’infermiere Ferraro. Pochi minuti dopo la che il mezzo di soccorso è ripartito, l'ambulanza si è fermata di nuovo perché il parto è iniziato ed era evidente che il feto si trovava in posizione podalica. Il personale sanitario ha fatto le manovre necessarie sulla mamma per mettere il feto in posizione corretta per uscire e dopo pochi minuti Jasmine è venuta al mondo con lo stupore di tutti.

Momenti concitati ed emozionanti, i sanitari hanno subito richiesto l'intervento dell'eliambulanza e tagliato il cordone ombelicale. Mamma e figlia sono state poi trasportate con l'elisoccorso all'ospedale Belcolle di Viterbo. Arrivate nel nosocomio sono state affidate entrambe alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti del caso, tutte e due stanno bene e torneranno presto a casa per cominciare la loro vita insieme.