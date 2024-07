video suggerito

Bimba di 2 anni rischia di annegare, a salvarla in spiaggia il cardiologo Cavalieri che la rianima “È necessario che tutti conoscano le manovre di rianimazione”, ha fatto sapere il cardiologo Alessandro Cavalieri, del San Camillo, dopo aver salvato la vita alla piccola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cardiologo che ha salvato la piccola, Alessandro Cavalieri.

Stava facendo il bagno quando, dopo aver bevuto l'acqua del mare, ha perso i sensi ed è andata in arresto cardiocircolatorio: è successo ad una bambina di due anni nella costa adriatica, a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. A salvarle la vita, sulla spiaggia della località marina, il cardiologo romano Alessandro Cavalieri che l'ha rianimata in spiaggia.

Bimba di 2 anni rischia di annegare

Quella avvenuta nella tarda mattinata di domenica scorsa, 28 luglio 2024, è una tragedia sfiorata. La bimba si trovava al mare, nella zona sud di Porto San Giorgio. La bimba stava facendo un bagnetto in mare quando, dopo aver ingerito un po' d'acqua, ha perso i sensi ed è andata in arresto cardicircolatorio.

L'allarme è scattato subito, insieme alla chiamata al 118 da parte del cardiologo stesso. Il dottor Cavalieri si trovava in vacanza nella costa adriatica quando, una volta sentite le grida dei genitori della piccola che chiedevano aiuto, è immediatamente intervenuto.

L'intervento del cardiologo Alessandro Cavalieri

"Aiuto, la bimba ha perso i sensi, vi prego aiutateci", gridavano. E il cardiologo, che lavora all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, ha risposto all'appello. Dopo la chiamata ai soccorsi ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Per qualche minuto hanno temuto il peggio, ma poi la piccola ha ricominciato a respirare.

Quando l'ambulanza ha raggiunto la spiaggia, la piccola era tornata cosciente. È stata comunque affidata agli operatori del pronto soccorso sanitario della Croce azzurra di Porto San Giorgio che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale.

L'appello del medico

Dopo aver salvato la vita alla bimba, il dottor Cavalieri ha lanciato un appello: "Fondamentale che tutti conoscano le manovre necessarie in questi casi – ha dichiarato – Esistono molti corsi di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione rivolte ai non sanitari: seguirne permette di aumentare il numero di persone in grado di prestare immediatamente soccorso in caso di arresto cardiaco o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, in attesa dei soccorsi avanzati".