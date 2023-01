Bimba di 2 anni ferita all’asilo, sequestrata una struttura a Terracina: non era a norma Una bimba di 2 anni ha avuto un incidente mentre si trovava all’asilo: sul posto è arrivata la polizia che ha scoperto la struttura non a norma e l’ha sequestrata.

Un incidente avvenuto all'asilo ai danni di una bimba di due anni, trasportata d'urgenza in un ospedale pediatrico nella mattinata dello scorso giovedì 12 gennaio ha convinto le forze dell'ordine ad effettuare controlli approfonditi sulla struttura in cui si trovava.

Così i poliziotti hanno scoperto che la scuola materna in cui è avvenuto l'incidente, che si trova nel centro di Terracina, sul litorale laziale, era priva delle autorizzazione necessarie e dei requisiti di sicurezza per poter accogliere i piccoli ospiti e ne hanno disposto il sequestro.

Sequestrata la struttura non a norma

Durante un sopralluogo nella struttura, la polizia ha scoperto che mancava l'autorizzazione comunale, gli estintori, le porte antipanico e le uscite di sicurezza. Oltre a non soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti per questo genere di strutture, l'asilo appariva insufficiente anche dal punto di vista igienico e sanitario, come ha documentato la Asl di Latina e il personale della polizia scientifica giunto sul posto per ulteriori accertamenti.

Dopo il sequestro preventivo in via d'urgenza della struttura, effettuato a seguito dell'incidente che ha coinvolto la piccola, una bimba di due anni appena, ieri è stata notificata l'ordinanza di convalida, emessa dal Tribunale di Latina. Nel frattempo la titolare dell'attività, una donna di 50 anni, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di lesioni personali colpose commesse mediante omissione ed esercizio abusivo della una professione.

La scoperta delle mancate autorizzazioni

Non appena scoperto dell'incidente, alcuni poliziotti si sono recati nella struttura per un primo controllo. All'interno dell'asilo è stata identificata la titolare, una donna di 50 anni del posto. Con lei i piccoli ospiti della struttura, diversi bambini dai 2 ai 5 anni.

Fin da una prima occhiata, la struttura è stata giudicata non idonea. I poliziotti hanno immediatamente notato la mancanza di areazione all'interno degli spazi dell'asilo, oltre a numerosi ostacoli per i piccoli. Fra questi, anche la presenza di una scala a chiocciola priva di cancelletto di sicurezza senza il quale i bimbi avrebbero avuto libero accesso ad arrampicarsi sui gradini, rischiando di farsi male.

A questi primi evidenti problemi, si aggiungono anche le altre mancanze analizzate in precedenza, come quelle in materia di sicurezza e igiene.