Bimba di 10 mesi trovata morta in casa a Roma: aperta un’indagine A dare l’allarme i genitori della bambina. Quando i soccorsi sono arrivati nell’appartamento del quartiere di Centocelle non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Aperta un’inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Quando i soccorsi sono arrivati in casa, un appartamento nel quartiere romano di Centocelle, hanno tentato disperatamente di rianimarla, ma alla fine non hanno potuto che constatare il decesso di fronte i genitori disperati. A chiedere aiuto, attorno alle 7.00 di oggi martedì 6 agosto, erano stati proprio la mamma e il papà della piccola che avrebbe computo un anno il prossimo 23 settembre.

La tragedia in via dei Gerani, in una palazzina dove rimane il dolore e lo sgomento per quella morte al momento inspiegabile. La bambina, morta per arresto cardiaco, stava bene fino a poche ore fa e non erano state registrate patologie pregresse.

Sulla morte della bambina è stata aperta un'indagine. Sul posto gli agenti del Commissariato Prenestino e della squadra mobile che hanno ascolta i genitori. La salma della piccina è stata trasportata all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata dove, su mandato dell'autorità giudiziaria sarà eseguita l'autopsia.