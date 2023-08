Benedetta Cristofani, cosa sappiamo finora della 12enne scomparsa da Tarquinia Benedetta Cristofani si è allontanata volontariamente da Tarquinia, è stata vista con un trolley salire su un pullman. Dov’era diretta? Chi la sta ospitando e dove si trova? Le ricerche sono in corso, ecco quello che sappiamo finora.

A cura di Alessia Rabbai

Continuano le ricerche di Benedetta Cristofani, la dodicenne che si è allontanata da un centro estivo a Marina Velca vicino Tarquinia e che sembra sparita nel nulla. Non è stata ancora trovata, infondata la notizia che si era diffusa lunedì scorso in merito al suo ritrovamento, che è stata prima smentita da suo padre Roberto e poi dalla Questura di Civitavecchia. Di quello che è successo prima che sparisse nella provincia di Viterbo se ne conosce molto poco. Ciò che sappiamo è che il suo è stato un comportamento volontario e che sarebbe stata vista salire con un trolley a bordo di un pullman con destinazione ignota.

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Bendetta Cristofani

Non sappiamo molto sulla scomparsa di Benedetta Cristofani. Della dodicenne non si hanno più notizie dalla serata di venerdì scorso 4 agosto. Erano circa le ore 19 e l'adolescente era in un centro estivo, quando qualcuno ha detto di averla vista allontanarsi con un trolley e salire a bordo di un pullman. Non si capisce però dove fosse diretta, né soprattutto perché chi l'ha notata allontarsi se la conosceva non l'abbia fermata. Non è chiaro perché Benedetta se ne sia andata via, Il Messaggero riporta che sembra ancora essere un'ipotesi, ossia che poco prima che se ne perdessero le tracce avrebbe discusso con gli operatori della struttura, per averle sequestrato lo smartphone.

Estese le ricerche di Bendetta Cristofani a Roma

Sappiamo che oltre alla provicnia di Viterbo le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche anche a Roma, che la giovane potrebbe aver raggiunto. Sono già quattro notti che ha trascorso fuori, senza che nessuno sappia dove si trovi. C'è apprensione tra le persone che le vogliono bene, il padre ha lanciato un appello, per chiederle di contattarlo e di dirgli dove si trova. La speranza è che stia bene e che magari sia a casa di un'amica. Sulle indagini gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, dato che si tratta di una minorenne.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: Benedetta potrebbe essersi accordata precedentemente con qualche sua consocenza che potrebbe averla ospitata. Ha capelli castani e occhi marroni, ma non è stato reso noto come fosse vestita l'ultima volta in cui è stata vista. È alta un metro e sessanta centimetri, ha piercing alla narice sinistra, alla lingua e all'ombelico. Chiunque abbia notato una ragazza che le assomiglia è pregato di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o il 335.8445356.