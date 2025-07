Barca si ribalta in mare ad Anzio: uomo disperso nel mare mosso, salvato il figlio

Momenti concitati per la ricerca di un 66enne finito in mare ad Anzio. Un peschereccio si è ribaltato ed è caduta in acqua. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno salvato il figlio 37enne.

Immagine di repertorio

Ricerche in mare ad Anzio per un uomo che risulta disperso, caduto da un peschereccio, che si è ribaltato. I sommozzatori dei vigili del fuoco insieme ai militari della Capitaneria di Porto sono al lavoro dalla mattinata di oggi, martedì 22 luglio, perlustrano al largo della costa del litorale Sud della procincia di Roma alla ricerca di un sessantaseienne finito in acqua del quale si sono perse le tracce. I vigili del fuoco sono invece fortunatamente riusciti a salvare suo figlio trentasettenne, che sta bene ed è al sicuro. Le operazioni sono in corso complicate dal vento e dalle onde e andranno avanti nelle prossime ore. La speranza è di ritrovarlo vivo.

Secondo le prime informazioni apprese al momento dei fatti era mattina presto. Padre e figlio erano a bordo dell'imbarcazione e si trovava al largo di Anzio, probabilmente per una battuta di pesca. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il peschereccio si è ribaltato e il sessantaseienne è caduto in acqua. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 e avvertita la Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, al porto di Anzio verso le ore 8.15 sono intervenuti i sommozzatori.