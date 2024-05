video suggerito

Avvocato abusa della colf: condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale Ha palpeggiato, costretto ad avere rapporti orali e quasi stuprato la colf. Un avvocato 72enne è stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sei anni di carcere per violenza sessuale è la condanna che dovrà scontare un avvocato settantaduenne. Vittima è la sua colf, una donna di quarant'anni, che ha denunciato di essere stata palpeggiata, abusata e quasi stuprata dal suo datore di lavoro. Questa la decisione del giudice del Tribunale di Roma, al termine del processo, che ha visto il legale sedere nel banco degli imputati. L'avvocato, assistito dal legale Gino Ursini, ha sempre dichiarato di essere innocente.

L'avvocato costringeva la colf a praticargli sesso orale

I fatti risalgono al 2017, la donna che come riporta Il Corriere della Sera chiameremo Arianna (nome di fantasia) è arrivata a Roma dal Paese in cui viveva e ha cercato lavoro. L'ha trovato come colf, dopo aver sostenuto un colloquio, nel'abitazione dell'avvocato e ha iniziato a prestare servizio da lui. Entusiasta della nuova mansione, la vita di Arianna si è ben presto trasformata in un incubo. Come ricostruito in sede d'indagine e sostenuto dalla Procura il proprietario di casa e suo datore di lavoro la palpeggiava, mentre era impegnata a fare le pulizie. Non solo, la costringeva a praticargli del sesso orale, fino ad arrivare quasi a stuprarla in un episodio.

Aveva paura di perdere il lavoro e il permesso di soggiorno

Arianna all'inizio profondamente scossa, non ha denunciato l'avvocato, perché aveva paura di perdere il lavoro e il permesso di soggiorno per stare in Italia. Il legale infatti per intimorirla le avrebbe detto anche di conoscere persone influenti, avvertendola che, se avesse parlato, raccontando a qualcuno cosa accadeva tra le mura di casa sua, non gli avrebbero rinnovato i documenti e sarebbe dovuta tornare nel suo Paese d'origine. Una spirale di violenza, che è andata avanti per ben due anni, fino al 2019, quando Arianna, esausta, ha sporto denuncia contro l'avvocato, che è finito a processo ed è stato condannato.