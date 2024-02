Avvistato un grosso cinghiale all’interno di un cortile: veterinari lo fermano sparando un sedativo Al Quadraro, periferia Sud Est di Roma, è stato avvistato un grosso cinghiale all’interno di un cortile condominiale. I veterinari lo hanno bloccato sparando un sedativo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Al Quadraro, periferia Sud Est di Roma, è stato avvistato un grosso cinghiale all'interno di un cortile condominiale. Sul posto sono arrivati sia i vigili urbani che gli agenti di polizia della questura di Roma. Come da prassi, le forze dell'ordine hanno chiesto l'intervento dei veterinari che, una volta arrivati presso il condominio, hanno bloccato l'animale, sparandogli del sedativo.

Il video è stato pubblicato su Instagram sul profilo Welcome to Favelas.

In caso di incontro ravvicinato con uno o più cinghiali, informa Roma Capitale sul proprio sito, la prima regola è non disturbarli, non avvicinarsi ma allontanarsi lentamente, senza voltare loro le spalle. La seconda regola, "se si sta passeggiando con il cane e questo non è al guinzaglio, richiamarlo immediatamente, mettergli il guinzaglio ed impedirgli di minacciare i cinghiali. Per il cinghiale il cane è un predatore, quindi una minaccia alla quale potrebbe rispondere attaccando. Se si trova in mezzo tra il cane ed il cinghiale anche la persona potrebbe essere attaccata".

Infine la terza regola è lasciare sempre all'animale una via di fuga. "I cinghiali tendono a fuggire dall'uomo e diventano pericolosi solo se feriti o impossibilitati alla fuga. È fondamentale quindi non frapporsi mai fra l’animale ed una possibile via di fuga".