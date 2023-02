“Aveva una talpa in tribunale che le passava documenti segreti”: arrestata avvocata Camilla Marianera è stata arrestata dai carabinieri che indagano su un presunto giro di corruzione e adesso si trova ai domiciliari. Era stata collaboratrice nello staff dell’assessora Lucarelli.

A cura di Natascia Grbic

Un'avvocata romana, Camilla Marianera, è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito di un'indagine della procura riguardo un presunto giro di corruzione. Marianera, 27 anni, si trova ora agli arresti domiciliari: secondo l'accusa, la professionista aveva una ‘talpa' all'interno del Tribunale, che le passava notizie coperte da segreto. Questa persona non è stata ancora identificata. Il reato ipotizzato è quello di corruzione.

I carabinieri hanno perquisito lo studio legale ai Parioli dove la ragazza lavorava, per effettuare dei controlli. Gli investigatori hanno controllato anche l'ufficio comunale dove la ragazza prestava servizio da dicembre, come collaboratrice nello staff dell'assessora alle Attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli. Il comune e l'assessora non hanno nulla a che vedere con l'indagine, alla quale sono estranei. La perquisizione negli uffici comunali, inoltre, ha dato esito negativo.

"Sono profondamente colpita da questa vicenda – ha dichiarato Lucarelli – Il contratto della collaboratrice, che ricopriva un ruolo di segreteria da fine dicembre, è stato immediatamente rescisso. A quel che risulta, e in base a quanto mi è stato notificato, i reati contestati non attengono in alcun modo alle attività del mio ufficio. Ringrazio la procura e l'Arma dei carabinieri per il lavoro investigativo svolto".

Le indagini continuano per capire se vi siano altre persone da coinvolgere nell'indagine, ma soprattutto per arrivare all'identità di questa presunta talpa che avrebbe passato le informazioni secretate a Marianera, descritta da chi l'ha conosciuta come una ragazza seria e grande lavoratrice. Stando a quanto emerso dal suo profilo professionale su Linkedin, dopo aver fatto vari lavori durante il percorso universitario, ha cominciato a collaborare con studi legali nel 2019.