Automobilista spinge via la macchina in doppia fila che gli ostruisce il passaggio (video) “Bravo, non so chi tu sia ma ti voglio bene!” grida un residente dal balcone: le immagini hanno fatto subito il giro del web.

A cura di Simone Matteis

Una scenetta tragicomica quella che si è verificata lunedì mattina 4 settembre per le strade del quartiere Tuscolano a Roma, dove un automobilista ha spinto via la macchina parcheggiata selvaggiamente in doppia fila, che gli ostruiva il passaggio. A giudicare dalle immagini (e dalle parole) diventate subito virali in rete, il conducente di un'utilitaria ha messo in moto ed è avanzato fino a toccare col paraurti la vettura parcheggiata davanti a lui, premendo più volte sull'acceleratore fino a spostarla senza però mai urtarla violentemente.

Dopo aver suonato il clacson e atteso oltre 20 minuti l'arrivo del proprietario dell'auto in doppia fila, l'‘eroe' – come è stato ribattezzato dall'improvvisato cameraman – si è deciso a spostare finalmente via quella macchina rossa che come per uno strano disegno del destino ostruiva solo ed esclusivamente il suo spazio.

Sopravvivere nella giungla metropolitana

Nervi saldi seppur a fior di pelle, a dimostrazione di quanto la vita degli automobilisti della Capitale sia una prova di forza quotidiana. Eppure, nonostante il gesto senz'altro fuori dal comune dell'uomo, la pacatezza con cui si è divincolato da una situazione tutt'altro che piacevole rappresenta qualcosa di evidentemente straordinario per le persone che hanno assistito alla scena.

Chissà se anche Free Park, spauracchio estivo degli automobilisti sregolati, abbia applaudito a una tale azione! Senz'altro, i metodi del giustiziere delle auto in sosta irregolare hanno fatto molto discutere sfociando più di una volta nel vandalismo, ma hanno sottolineato il grave problema dei parcheggi che a Roma, a settembre ormai cominciato, sembra evidentemente ancora irrisolto.