Autobus investe un 54enne in via di Portonaccio a Roma: è gravissimo L'incidente è avvenuto nella prima mattina di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024: ad essere investito un pedone di 54 anni, trasferito d'urgenza in ospedale.

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo di 54 anni è stato investito nella prima mattina di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, in via di Portonaccio, all'incrocio con largo Giovanni Pittaluga, nel quadrante est della capitale. Ad investirlo, in un incidente avvenuto intorno alle ore 5.15, un autobus Atac della linea 409.

Il trasporto in pronto soccorso

Non appena scattato l'allarme, hanno raggiunto il luogo dell'incidente gli operatori del personale sanitario del pronto soccorso. Medici e paramedici hanno trasportato d'urgenza l'uomo investito al pronto soccorso del policlinico Umberto I, a poco più di tre chilometri di distanza dallo schianto. Il cinquantaquattrenne è stato subito preso in cura dai medici e dai paramedici che hanno iniziato a curargli le ferite riportate. Si trova in gravi condizioni.

L'arrivo degli agenti

Oltre hanno raggiunto il luogo dell'incidente gli agenti del gruppo V Casilino che hanno iniziato a svolgere i rilievi. Oltre a loro, per supporto, sono arrivati anche quelli del Gruppo Tiburtino che hanno preso in gestione il controllo stradale dell'incrocio e delle vie limitrofe, curando viabilità e chiusure.

Alla guida del bus, un autista che aveva preso servizio da poco. Come di consueto è stato accompagnato presso l'ospedale per gli esami di routine che accertano l'eventuale presenza di alcool e droga nel sangue. Posto sotto sequestro il mezzo coinvolto.

La dinamica dell'incidente

Nel frattempo sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte dei caschi bianchi che possano attestare l'esatta dinamica dell'incidente. Dalle prime ricostruzioni di quanto avvenuto stamattina, non risulta che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali, ma le verifiche per accertare quanto accaduto ed eventuali responsabilità sono ancora in corso.