Auto sbanda e si schianta contro una barriera del casello dell’A12 (le immagini) Un ferito e auto distrutta è il bilancio dell’incidente avvenuto al casello dell’autostrada A12 a Civitavecchia Nord. Un automobilista ha sbandato ed è finito contro una barriera.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto finita nel giardino del casello dell’autostrada A12

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel giardino del casello di Civitavecchia Nord lungo l'autostrada A12. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, martedì 20 settembre ed è avvenuto nel territorio della provincia di Roma. Da quanto si apprende il conducente che era alla guida della vettura è rimasto ferito ed ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto era poco prima delle ore 17, l'automobilista per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha sbandato ed è finito nel passaggio pedonale di servizio del casello autostradale di Civitavecchia Nord e si è schiantato contro le barriere. Un impatto violento a seguito del quale la parte anteriore della macchina è andata completamente distrutta. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

Il ferito soccorso dai vigili del fuoco

I pompieri, arrivata la segnalazione alla Sala operativa, hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Hanno estratto il conducente dall'abitacolo dell'auto ridotta a un groviglio di lamiere e lo hanno consegnato nelle mani dei paramedici, che lo hanno preso in carico e trasportato in ambulanza all'ospedale. Arrivato al pronto soccorso, l'uomo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno affidato agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno inoltre lavorato per mettere in sizurezza l'area nella quale è avvenuto l'incidente, verificando la stabilità della struttura contro la quale la vettura si è scontrata. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale, per i rilievi di rito.

L’auto incidentata (Foto dei vigili del fuoco)

Ieri anche uno scontro tra due auto a Cerveteri

Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo il litorale Nord della provincia di Roma. Stavolta subito dopo pranzo nel territorio di Cerveteri. Due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Doganale e via di Ceri. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, rimasto ferito. Per estrarlo dalla vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato affidato al personale sanitario, per il trasporto in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa poi riapert, per agevolare le operazioni di soccorso e permettere alle forze dell'ordine di lavorare in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.