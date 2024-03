Auto a zigzag sulla Togliatti provoca un incidente: una donna incinta all’ottavo mese in ospedale Paura su via Palmiro Togliatti a Roma, dove stanotte una donna all’ottavo mese di gravidanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale tra due auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente stradale è avvenuto in via Palmiro Togliatti a Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2.30 nella periferia Est della Capitale. A rimanere coinvolta è una donna all'ottavo mese di gravidanza, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata in ospedale. A scontrarsi sono state due auto, una Smart e una Fiat Panda, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

La donna incinta soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti

Secondo le prime informazioni apprese pare che la Smart abbia percorso la strada a zigzag, e che sia finita contro la Fiat Panda, che stava transitando in quel momento. Tra le due vetture c'è stato un impatto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha soccorso la donna incinta, trasportandola all'ospedale Sandro Pertini.

Sulla Togliatti carabinieri, vigili urbani e ambulanza

Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure del caso. Al momento non si conoscono le esatte condizioni della futura mamma e del suo bambino. Presenti sul posto le pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Roma Talenti, che hanno soccorso le persone coinvolte e gestito la viabilità, in attesa che arrivassero ambulanza e vigili urbani.

Ieri sera un incidente mortale sulla Casilina

Conta invece due vittime e un ferito gravissimo l'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri intorno alle ore 22.30 su via Casilina a Segni, in provincia di Roma. Una Bmw rubata, che percorreva la stada ad alta velocità, si è ribaltata e ha preso fuoco. Due uomini sono deceduti praticamente sul colpo mentre uno, sbalzato dall'abitacolo, è stato trasportato in ospedale con codice rosso. Presenti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario.