Vandalizzato il CineVillage di Parco Talenti a Roma, distrutte le alcune strumentazioni, a pochi giorni dal via alle proiezioni. A denunciare l'accaduto Anec Lazio, l'associazione nazionale esercenti cinema, che ha condiviso le foto pubblicate sulla pagina del CineVillage. L'episodio risale alla notte di mercoledì 2 giugno. Secondo le informazioni apprese alcune persone di cui non è nota l'identità e che non sono state ancora rintracciate, si sono intrufolate nell'area in via di allestimento, sfregiando lo schermo e provocando altri danni. "Un atto codardo e orribile e un danno enorme, un gesto che ci ferisce profondamente – commentano la vicenda gli organizzatori – È un insulto contro tutte le persone che, da mesi, lavorano per far tornare il cinema, la cultura e l'intrattenimento nella nostra città, nel nostro quartiere". E aggiungono: "Il CineVillage non è soltanto un luogo dove tornare ad incontrarsi e a fare cultura. Il CineVillage è una occasione di ripartenza per diversi settori. Questo gesto vigliacco ci ferisce, ma non ci ferma. Piuttosto ci rende ancora più determinati nel portare avanti il nostro progetto, sicuri che non saremo soli. Il calore di tutte le persone che ci seguono e ci sostengono ci dà la forza di continuare per la nostra strada. Ci vediamo al CineVillage".

Raggi: "Gesto vigliacco che non ci spaventa"

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Questa notte sono stati danneggiati lo schermo e alcune strutture del CineVillage nel Parco Talenti, a pochi giorni dall'apertura – si legge in un tweet – Solidarietà a tutti i lavoratori impegnati nell'arena. Condanniamo con forza questo gesto vigliacco che non ci spaventa".

Cinema sotto le Stelle a Parco Talenti

Il Cinema sotto le Stelle riprende a Parco Talenti, con la nuova rassegna della stagione estiva di proiezioni all'aperto che va dall'11 giugno al 5 settembre. L'edizione del 2021 dopo lo stop imposto dalla pandemia a causa dell'emergenza sanitaria, vedrà la ripartenza di eventi culturali e sportivi, incontri letterari e la presenza di ospiti.