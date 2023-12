Attivisti di Ultima Generazione bloccano via Salaria: motociclista investe uno dei manifestanti Si sono schierati in via Salaria per bloccare il traffico mostrando gli striscioni della loro campagna Fondo Riparazione e quelli del Collettivo di Fabbrica della GKN di Firenze. Attimi di tensione prima dell’arrivo della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

"Non mi interessa, levatevi", urlano gli automobilisti lungo via Salaria durante il blocco degli attivisti per il clima di Ultima Generazione. "La gente deve lavorare, devo andare a lavorare". Non si aspettavano che questa mattina gli attivisti per l'ambiente oltre allo striscione arancione della campagna sul Fondo Riparazione, hanno mostrato anche i simboli ed i colori della GKN di Firenze. "Siamo al fianco degli operai del Collettivo di Fabbrica della GKN di Firenze", dichiarano srotolando striscioni con scritto: Insorgiamo con i lavoratori di GKN e Teniamoci le mani verso l’ora X.

Non sono mancate le tensioni con gli automobilisti e non solo: oltre agli insulti, sono volati calci. Uno scooterista ha quasi investito uno degli attivisti, passandogli sopra le gambe con una delle ruote del mezzo su cui si trovava.

L'azione in via Salaria

L'azione di disobbedienza civile non violenta, all’imbocco con via Prati Fiscali, è iniziata alle 9.15 circa ed è durata fino all'arrivo delle forze dell'ordine, verso le 9.35. Gli attivisti e le attiviste presenti che si sono schierati seduti per tutta la carreggiata armati di striscioni sono 13: sono stati poi trasferiti in commissariato.

Le tensioni con gli automobilisti

Non sono mancate, come spesso avviene nel corso di questi blitz, delle tensioni con gli automobilisti. Un automobilista ha trascinato violentemente un attivista per cercare di passare con l'automobile. Tensioni anche con uno scooterista. "Non si manifesta così, fate solo del male. Non potete bloccare la strada". Il copione è sempre lo stesso.