Attivisti bloccano la Tangenziale Est: gli automobilisti li insultano e li portano via di peso Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno fatto un nuovo blocco a Roma, stamattina sulla Tangenziale Est all’altezza di viale Somalia.

A cura di Alessia Rabbai

Gli attivisti per il clima sulla tangenziale

La Tangenziale Est di Roma è stata bloccata dagli attivisti per il clima che stamattina si sono seduti sulla carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. Ragazzi e ragazze sono entrati a piedi sulla Tangenziale Est all'altezza di viale Somalia, hanno incrociato le gambe gli uni accanto agli altri, formando una catena umana. L'azione si è svolta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 novembre. Gli automobilisti in transito lungo quel tratto di strada sono stati costretti a fermarsi davanti allo striscione di Ultima Generazione.

Li hanno insultati e spostati di peso, dicendo loro che dovevano lasciarli passare, per andare al lavoro. "Non c'è più tempo siamo in emergenza, arriverà il momento in cui non andremo al lavoro, perché un lavoro non ce lo avremo più" è la risposta dei giovani agli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno spostato gli adolescenti. La manifestazione è terminata intorno alle 13, la strada è stata liberata e la circolazione è tornata alla normalità.

Gli attivisti per il clima bloccano la tangenziale

Zuppa di verdure su un quadro di Van Gogh

Stamattina il blocco della Tangenziale Est non è stata l'unica azione degli attivisti per il clima di Ultima Generazione. Quattro ragazzi e ragazze sono entrati all'interno di Palazzo Bonaparte a Piazza Venezia, dove è in corso la mostra di Van Gogh e hanno lanciato della zuppa di verdure contro il quadro di ‘Il Seminatore'. "Vogliamo far sentire la nostra voce – hanno detto – siamo preoccupati per la crisi climatica ed energetica e dobbiamo attirare l'attenzione anche nei luoghi dell'Arte".

Attivisti per il clima presi a calci e minacciati di morte

L'ultima azione degli attivisti per il clima c'è stata mercoledì scorso 2 novembre, quando hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare, all'altezza di Selva Candida. Gli automobilisti li hanno spostati via di peso, insultandoli e minacciandoli di morte: "Cogl…lasciateci andare a lavorare". Alcuni di loro hanno spiegato di essere stati presi a calci. Uno dei ragazzi presenti ha spiegato: "Mi sono spaventato, non mi aspettavo una risposta così violenta, addirittura essere preso a calci, anche perché alcuni di loro avevano figli piccoli in braccio. Bloccare le strade e scatenare il malcontento delle persone è molto rischioso, ci fa tanta paura, ma allo stesso tempo ci siamo e ci saremo, perché è l'unica cosa che ci rimane da fare per la salvare il Pianeta".