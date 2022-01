Assalto alla sede della Cgil: cinque nuovi arresti, c’è un esponente di Forza Nuova Cinque persone sono state arrestate questa mattina con l’accusa di aver partecipato all’assalto della sede della Cgil, devastata il 9 ottobre durante una manifestazione no green pass.

Nuove misure cautelari questa mattina nei confronti di persone accusate di aver partecipato all'assalto alla sede della Cgil lo scorso 9 ottobre. Le operazioni, condotte dalla Digos di Roma, sono in corso dalle prime luci dell'alba. Secondo quanto emerso dalle indagini, queste persone avrebbero avuto parte attiva nell'attacco alla sede del sindacato, devastata durante una delle manifestazioni no green pass a opera di no vax e neofascisti. Si tratta di cinque soggetti, di cui uno è un esponente di Forza Nuova. Tutti e cinque sarebbero accusati di devastazione e saccheggio, come le altre persone arrestate subito dopo l'assalto alla Cgil.