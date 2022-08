Arrestato piromane che ha appiccato il fuoco alla Magliana e messo in pericolo i cani di Muratella Il piromane che ha appiccato il fuoco alla Magliana l’8 agosto, causando enormi danni, è stato arrestato e portato in carcere a Rieti. Deve rispondere del reato di incendio doloso.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato l'uomo che l'8 agosto ha dato fuoco a delle sterpaglie in via della Magliana, causando danni enormi e mettendo in pericolo gli animali ospiti del canile, gli automobilisti e i pedoni. Si tratta di una persona identificata e fermata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto le indagini. Il piromane è un uomo di cinquantatré anni. Adesso si trova nel carcere di Rieti, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incendio è stato appiccato in via Magliana 850 verso le 13. Sul posto sono arrivate immediatamente due squadre di vigili del fuoco, supportate da alcuni gruppi di volontari della Protezione Civile, dal Dos, cioè il Direttore Operazioni di Spegnimento, forze dell'ordine e un elicottero della regione, inviato per contenere l'incendio e spegnere le fiamme. Per permettere le operazioni di soccorso, via Magliana era stata chiusa al traffico, creando disagi anche alla circolazione. Molti gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico, con code lunghe chilometri a causa dell'incendio, la cui nube di fumo nero era visibile anche a chilometri di distanza.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore, l'incendio ha causato dei danni enormi, oltre a mettere in pericolo persone e animali. I vigili urbani sono riusciti a risalire al piromane, che sembra aver appiccato il fuoco volontariamente, grazie ad appostamenti in tutta l'area del rogo e alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Una volta che l'hanno individuato, sono andati presso la sua abitazione, lo hanno arrestato e portato nel carcere di Rieti. L'accusa per lui è di incendio doloso.