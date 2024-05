Armando Tortolani ucciso a Villa Latina, resta in carcere Luca Agostino con l’accusa di omicidio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Resta in carcere Luca Agostino, l'uomo accusato di aver massacrato, accoltellato e ucciso l'imprenditore quarantaduenne Armando Tortolani a Villa Latina, nel frusinate. L'uomo, quarantuno anni, è stato fermato la sera stessa in cui è morto l'imprenditore, con l'accusa di omicidio.

Il quarantunenne, dopo una lite con l'imprenditore, avrebbe fatto irruzione nella sua abitazione, forse per un chiarimento. Ma poi la situazione è degenerata e ha iniziato a picchiarlo fino a quando non ha estratto un coltello. Lo ha colpito. E l'imprenditore è morto. Fermato la sera stessa dei fatti e sottoposto ad un lungo interrogatorio nella notte, il giudice delle indagini preliminari di Cassino ne ha convalidato l'arresto: Luca Agostino resta in carcere.

L'autopsia sul corpo dell'imprenditore

Attesa questa mattina l'autopsia per stabilire le cause della morte dell'imprenditore. Nel frattempo, dalla sera di domenica, è stato sequestrato un bastone, come riporta il Messaggero. Mentre Agostino resta in carcere, continuano le indagini dei carabinieri della sezione operativa di Cassino e dei colleghi di Atina che stanno cercando di fare chiarezza sull'accaduto e sul movente scatenante.

Il movente dell'omicidio: perché Tortolani è stato ucciso

Secondo quanto appreso dagli inquirenti, fra Armando Tortolani e Luca Agostino i rapporti erano incrinati da tempo. Qualche mese prima di domenica scorsa, erano stati visti insieme in un bar. Stavano litigando animatamente. Qualche tempo dopo il fratello di Agostino avrebbe rivisto Tortolani. Lui, in quell'occasione, avrebbe fatto alcune battute su di lui e la sua compagna. Luca Agostino lo sarebbe venuto a sapere proprio quella domenica, durante il pranzo della prima comunione della figlia. E la sera stessa sarebbe andato a casa di Tortolani, dove c'è stata la colluttazione.

Inizialmente, invece, sembrava che il movente fosse da ricercare in una donna, secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, versione mai confermata, fino ad ora, dal diretto interessato. Occorre fare chiarezza anche sul motivo per cui Agostino sia andato a casa di Tortolani, se per un chiarimento o con l'intenzione di fargli del male.