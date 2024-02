Anziana scomparsa e trovata morta nei boschi del lago di Vico: il figlio ha nascosto il corpo La donna era scomparsa da Canale Monterano qualceh giorno prima. Ma le indagini continuano: i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica della morte, non escludono nessuna ipotesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Fermato per occultamento di cadavere il figlio della novantenne scomparsa da Canale Monterano circa una settimana fa: ha confessato di aver nascosto il corpo della madre in un bosco del Viterbese. Dei due si erano perse le tracce il 24 gennaio scorso, come reso noto da Fanpage.it. Qualche giorno più tardi l'altro figlio, residente in Emilia Romagna, non riuscendosi a mettere in contatto con la madre, ha sporto denuncia.

Dopo una settimana di indagini serrate i carabinieri sono riusciti a rintracciare il figlio cinquantanovenne residente a Caprarola, come aveva già raccontato ai lettori Fanpage.it. Portato in caserma, l'uomo è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio. Dopodiché i militari sono riusciti a trovare il corpo, ormai privo di vita, della donna. L'aveva nascosto in un bosco nella Riserva del Lago di Vico.

Ancora in corso le indagini per cercare di chiarire le cause e la dinamica esatta della morte della morte della donna. Per il momento non è possibile avanzare ipotesi, ma sappiamo che i carabinieri non escludono nessuna pista.

La scomparsa di madre e figlio a Canale Monterano

Da qualche giorno il figlio della donna, che viveva in Emilia Romagna, stava provando a mettersi in contatto con la donna, senza riuscirci. Più volte il fratello, che viveva insieme alla madre, si era rifiutato di passargliela al telefono. Così ha deciso di sporgere denuncia.

Poco più di una settimana fa, il figlio che viveva nel Viterbese aveva provveduto a ritirare la pensione della madre. Dopodiché era sparito nel nulla: aveva staccato i cellulari e si era dato alla macchia. Lo scorso giovedì era stato rintracciato dai militari dopo aver dormito in un bed and breakfast. Ed è scattato il fermo dalla Procura di Civitavecchia. Una volta interrogato ha rivelato dove aveva nascosto il corpo della madre, guidando i carabinieri nel ritrovamento. Ad occuparsi del caso i militari del nucleo operativo di Ronciglione insieme ai colleghi di Bracciano, con il contributo del comando provinciale di Viterbo.