Anche quest’estate gli under 25 viaggiano gratis con la regione: riparte “Lazio in Tour” Torna “Lazio in Tour” che permette ai giovani di un’età compresa fra 16 e 25 anni di viaggiare gratis su treni regionali e Cotral alla scoperta della regione.

A cura di Beatrice Tominic

Per il quinto anno consecutivo i giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni viaggiano gratis. Dal prossimo lunedì, 18 luglio, per loro viaggiare su treni regionali Trenitalia (ad esclusione, quindi, di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti) e mezzi Cotral sarà gratis per trenta giorni continuativi fino al 15 settembre con Lazio Youth Card.

L'iniziativa, Lazio in Tour, promossa dalla regione Lazio e finanziata con 555 mila euro, comprende 1217 chilometri di ferrovia e 17.242 chilometri quadrati è rivolta agli oltre 500mila giovani affinché possano concedersi un "interrail regionale" senza costi di spostamenti e scoprire il patrimonio artistico, culturale e naturalistico, che riguarda sia il mare che campagna o montagna, del Lazio.

La presentazione del progetto

Collegamenti gratuiti fra tutte le province e 373 comuni in tutta la regione: "Si tratta di un bellissimo progetto che abbiamo sperimentato per la prima volta nel 2019, e che quest'anno abbiamo voluto replicare anche alla luce del successo delle edizioni precedenti. Con questo progetto, che rientra all'interno di un più ampio programma di valorizzazione del territorio con particolare riguardo al turismo giovanile – ha detto il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti – Un patrimonio culturale e archeologico immenso, con tanti piccoli gioielli, spesso nascosti nei Comuni limitrofi delle nostre province, che come Regione Lazio stiamo cercando di portare a conoscenza e riutilizzare, mettendoli a disposizione proprio dei più giovani".

Anche l'assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri ha presentato i con entusiasmo il progetto: "Con la collaborazione vogliamo raggiungere due obiettivi fondamentali: incentivare i giovani all'uso dei mezzi pubblici e promuovere e valorizzare il territorio laziale, favorendo il cosiddetto turismo di prossimità".

La Lazio Youth Card: le opportunità per i giovani della regione

Il progetto Lazio on Tour è solo una delle tante iniziative collegate alla Lazio Youth Card: "Ha vinto ancora una volta quest'anno il premio come migliore carta giovani d'Europa per la qualità dei benefit e degli sconti offerti e della nostra comunicazione. Un successo costruito dal basso che non ci appaga ma anzi ci sprona a programmare nei prossimi mesi iniziative e agevolazioni a favore dei nostri ragazzi, perché vogliamo che il Lazio sia sempre più una regione per giovani", ha poi concluso Zingaretti. Oltre al Lazio on Tour, dedicato ai ragazzi e alle ragazze sotto i 25 anni, con la card, i giovani dai 14 ai 29 anni d'età possono godere di più di 2000 convenzioni, sconti, eventi ed iniziative gratuite.

Come usufruire dei vantaggi di Lazio in Tour

Per godere dei vantaggi del Lazio in Tour è quindi necessario scaricare sul proprio smartphone l'app Lazio Youth Card, registrarsi e cercare fra gli eventi. Una volta trovato occorre attivare il voucher che produrrà un qr code grazie al quale si potrà viaggiare per i 30 giorni successivi alla data di attivazione: quando verrà richiesto, al posto del biglietto, basterà mostrare il qr code.