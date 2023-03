Anagni: poliziotto trovato senza vita in casa. Aveva 47 anni e due figli Da quanto si apprende l’uomo si è tolto la vita nella casa dei genitori in una frazione di Anagni, in provincia di Frosinone. Il cordoglio dei colleghi e dei sindacati di polizia, che chiedono maggior supporto psicologico per gli operatori delle forze dell’ordine.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia in località Vignola, una frazione di Anagni in provincia di Frosinone. Si tratta di un agente di polizia in servizio nella capitale. A trovarlo sono stati i genitori nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 10 marzo. Da quanto si apprende l'uomo è sposato e lascia due figli. Choc in paese per la morte dell'uomo, molto conosciuto. Purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario del 118: per il 47enne non c'è stato niente da fare. Sul posto i militari del Comando dei carabinieri di Anagni. Da quanto si apprende l'uomo si è tolto la vita.

Su quanto accaduto sono intervenuti due sindacati indipendenti di polizia, sottolineando il numero preoccupante di suicidi tra gli appartenenti alle forze dell'ordine, come raccontato dalle statistiche. "Il LI.SI.PO. e il PNFD tutto si uniscono all'immenso dolore della famiglia del poliziotto deceduto. Al riguardo la Polizia di Stato sta attraversando un momento delicato, dal 2019 a oggi tanti poliziotti si sono suicidati. Per tale motivo bisogna rivedere la strategia di contrasto per la prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato che non ha raggiunto l'effetto sperato". Così i segretari generale del Libero Sindacato di Polizia e Polizia Nuova Forza Democratica, Antonio de Lieto e Franco Picardi in una nota diffusa oggi.