Alunne molestate durante le interrogazioni: prof di una scuola media sospeso dall'insegnamento I fatti sono accaduti in una scuola media di Frosinone. A denunciare il docente di francese sono state dodici studentesse, che hanno riferito di molestie in aula e durante le interrogazioni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un professore di francese in servizio in una scuola media di Frosinone è stato sospeso per un anno dall'insegnamento perché sospettato di aver molestato le proprie alunne. A riportarlo, è Il Messaggero. Le indagini della polizia sono partite dopo che dodici studentesse hanno raccontato alla propria famiglia di atteggiamenti non consoni del docente quando erano interrogate o nei momenti in cui si trovavano da sole con lui. Si tratta, vista la natura delle accuse e i soggetti coinvolti, tutti minorenni, di un'inchiesta sulla quale vige ora il massimo riserbo.

Il Tribunale di Cassino ha stabilito che il professore non potrà insegnare in nessuna scuola o istituzione, pubblica o privata, che sia frequentata da minorenni. Le studentesse sono state sentite dagli investigatori con il supporto di psicologici, così come gli altri studenti della scuola, in modo da avere un quadro dei fatti il più chiaro possibile. La polizia è anche andata a casa del docente: l'abitazione è stata perquisita, il cellulare e il computer sequestrati, e lui sospeso dall'insegnamento per un anno. L'indagine è al momento ancora in corso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe approfittato della sua posizione per toccare in modo inopportuno le ragazze durante le interrogazioni, mentre erano alla lavagna o quando si trovavano da sole con lui. Atteggiamenti che hanno provocato un profondo disagio nelle giovani, che hanno deciso di parlarne con le proprie famiglie.

"A scuola se ne parla da un pezzo, le voci circolano anche perché non si tratta di un istituto molto grande – ha spiegato un docente al quotidiano-. Allo stesso tempo non si può dire di più, dal momento che per ora si tratta di un’indagine e come tale deve fare il suo corso per permettere le verifiche del caso. Vedremo".