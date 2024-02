Allerta meteo nel Lazio: piogge e temporali su tutta la regione, rischio disagi Allerta meteo prevista per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, su tutto il Lazio. Sono attese piogge e temporali, oltre a forti raffiche di vento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ancora una giornata di maltempo in tutto il Lazio. L'Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo gialla dalle prime ore di domani, mercoledì 28 febbraio, e per le successive 24 ore. Si prevedono su tutta la regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori settentrionali e sparse sul resto della regione.

"Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 28 febbraio, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto – si legge nella nota – Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna".

Da qualche giorno un'ondata di maltempo si è abbattuta su tutta la regione. Piogge, temporali e vento forte si sono abbattuti sul territorio, causando disagi alla popolazione, e penalizzando soprattutto la circolazione stradale, la prima ad andare in tilt in questi casi. Le temperature sono però rimaste alte, con picchi di massime che si sono avvicinate anche a venti gradi nelle ore più calde della giornata. Si abbasseranno un po' nei prossimi giorni, arrivando a massime di quattordici gradi e minime di cinque gradi: in ogni caso superiori a quello che dovrebbe essere il livello della stagione invernale.

Secondo quanto riportato dagli esperti del Meteo.it, il quadro meteorologico sarà ulteriormente compromesso dall'arrivo di un Ciclone Tirrenico, che porterà con sé piogge e temporali.