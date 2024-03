Allerta meteo a Roma e nel Lazio 26 marzo: piogge deboli o moderate e temporali Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 26 marzo, giornata di allerta meteo gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 26 marzo. L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla giornata di domani e per le successive 12-18 ore. L'allerta è gialla, si attendono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". La protezione civile ha inoltre informato i cittadini di aver attivato tutte le strutture territoriali preposte a far fronte ad eventuali situazioni di criticità. Nonostante un inizio settimana all'insegna del sole, arriva un vortice insidioso, che riporta maltempo e freddo sul Lazio e sul resto dell'Italia.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 26 marzo

Domani, martedì 26 marzo, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un'ondata di maltempo. Il quadro meteorologico è infatti instabile sulla regione. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la giornata trascorre con un'alternanza di piogge e schiarite su gran parte del territorio, soprattutto al mattino, poi migliora. Le temperature massime arrivano fino a 17 gradi, mentre i valori notturni sono in leggero aumento e i venti soffiano dai quadranti meridionali. Sulla Capitale nel dettaglio si attendono precipitazioni per l'intero arco della giornata: moderate di notte, deboli al mattino, abbondanti fino a 7 millimetri nel pomeriggio e deboli di sera. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con pioggia alternata a schiarite ovunque.