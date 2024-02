Allenatore di calcio provoca incidente e scappa: carabinieri entrano in campo durante la partita Un allenatore di calcio ha causato un piccolo incidente, ma non si è fermato a prestare i primi soccorsi. I carabinieri lo hanno rintracciato mentre allenava la sua squadra, impegnata in una partita. Il match è stato sospeso per qualche minuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Provoca un piccolo incidente, ma non si ferma. Si dirige invece verso lo stadio, dove sta per cominciare la partita della sua squadra (è un allenatore di calcio). I carabinieri lo rintracciano durante l'incontro e per alcuni minuti il match viene sospeso proprio per permettere gli accertamenti da parte dei militari. Il fatto è avvenuto lo scorso fine settimana in provincia di Rieti.

Provoca un incidente ma non si ferma e va allo stadio

Stando a quanto ricostruito, il tecnico a avrebbe urtato con la sua automobile un'altra vettura che transitava nel senso opposto di marcia. Lo specchietto retrovisore si è staccato e la conducente dell'altra macchina, una donna con a bordo il figlio di sei anni, per lo spavento ha perso temporaneamente il controllo del volante. È andata quindi a toccare il guardrail a lato della carreggiata. Fortunatamente per lei, soltanto un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. L'allenatore ha invece proseguito la sua corsa verso lo stadio.

L'allenatore ha ammesso le proprie responsabilità

I carabinieri sono arrivati sul posto, hanno raccolto la testimonianza della donna, hanno effettuato un rapido sopralluogo analizzando i frammenti e i resti dello specchietto della vettura dell'allenatore e sono riusciti a rintracciarlo. Hanno perlustrato le strade della zona e hanno trovato davanti al campo di calcio il mezzo senza specchietto, che sicuramente era coinvolto nell'incidente. Per verificare chi fosse il proprietario, i carabinieri hanno interrotto per qualche minuto la partita in corso e hanno proceduto a compiere gli accertamenti del caso sull'allenatore, che ha ammesso le proprie responsabilità.