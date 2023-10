Allarme bomba rientrato al Colosseo: dentro lo zainetto solo delle bottiglie Allarme bomba al Colosseo. Sul posto gli artificieri. Ma all’interno delle zaino abbandonato c’erano solo delle bottigliette di plastica.

A cura di Redazione Roma

Colosseo (Immagine di La Presse)

Allarme bomba pochi minuti fa al Colosseo. Da quanto si apprende una persona avrebbe lasciato uno zainetto incustodito per poi allontanarsi. L'area adiacente è stata sgomberata e tutti i presenti, soprattutto turisti in attesa di visitare il monumento, sul posto le forze dell'ordine e gli artificieri.

Dopo i controlli effettuati in sicurezza all'interno dello zaino è risultato esserci solo delle bottigliette di plastica, nulla di pericoloso, tantomeno un ordigno. Qualche momento di apprensione (ma anche di curiosità) tra i presenti e poi tutto è tornato alla normalità: i turisti e i visitatori in fila, le forze dell'ordine a vigilare, le guide a raccontare la Roma antica alle comitive.

Si tratta dell'ennesimo falso allarme nella capitale in questi giorni, da quando i protocolli di sicurezza sono stati aumentati come conseguenza della guerra tra Hamas e Israele e la paura di ripercussioni internazionali.

Gli ultimi episodi alla metro di Lepanto e lo scorso lunedì a via XX settembre davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in entrambi casi falsi allarme per delle valigette abbandonate, poi risultate piene solo di cianfrusaglie e vestiti.