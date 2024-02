Alla stazione di servizio di Ostia apre Alt, rosticceria dello chef stellato Niko Romito Apre a Ostia ALT Stazione del Gusto dello chef tre stelle Michelin Niko Romito. Nella rosticceria e tavola calda dello chef tre stelle Michelin si potrà fare colazione, fare uno spuntino, pranzare e cenare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una rosticceria di uno chef stellato all'interno di una stazione di servizio. Arriva a Ostia, a due passii dal Pontile e dal lungomare Toscanelli, il nuovo store ALT Stazione del Gusto di Niko Romito, una collaborazione di Enilive con Accademia Niko Romito.

Nella rosticceria e tavola calda dello chef tre stelle Michelin si potrà fare colazione, fare uno spuntino, pranzare e cenare. Si tratta del secondo store della catena ALT a Roma, dopo quello aperto lo scorso settembre in zona Eur.

“Enilive è già un riferimento per le persone in mobilità e da oggi, a Ostia, potrà esserlo anche per la ristorazione. La Enilive Station di piazzale della Posta è aperta dagli anni Sessanta e il fatto che sia stata scelta per accogliere ALT Stazione del Gusto è un perfetto esempio dell’evoluzione in corso nelle nostre stazioni: non più solo luoghi in cui fare un veloce rifornimento ma ‘mobility point’ in cui trovare prodotti e servizi utili a semplificare e arricchire la vita delle persone in movimento", ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive.

Lo chef Niko Romito ha spiegato che "ALT è un progetto che nasce per parlare – con un linguaggio gastronomico semplice – di cibo di qualità a quante più persone possibile. E per questo trova la sua ideale collocazione su strada, perché le strade sono di tutti. ALT è fermarsi a mangiare un piatto buono mentre si è in viaggio in qualunque momento. La sosta diventa un momento di piacere e di gusto per soddisfare il palato e nutrirsi bene. Avere una varietà di piatti diversi per le diverse ore del giorno e una qualità intrinseca elevata sono elementi imprescindibili per qualsiasi consumatore".

La proposta gastronomica di ALT è ricca: dal pollo fritto alle bombe salate e a quelle dolci, dalle focacce ai toast ai crostoni, dalle insalate alle zuppe e alle polpette al sugo fino alle torte e alle crostate.