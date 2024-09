video suggerito

Alla guida del bus con una bestemmia tatuata sul braccio: sospeso l’autista Una bestemmia tatuata sul braccio che, immortalata da un viaggiatore, fa il giro del web. Per l’auststa del bus non si sono fatte attendere le conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'autista con la bestemmia tatuata sul braccio, foto da Welcome to Favelas.

A Roma fa caldo, sugli autobus ancora di più. E un autista si mette alla guida del bus della flotta Atac indossando una maglietta a maniche corte. Fino a qui niente di strano, se non fosse per quel tatuaggio rimasto scoperto sul braccio. "Al p**co Dio non c'è mai fine", si legge, scritto con l'inchiostro sulla pelle. Il dettaglio del tatuaggio dell'autista, alla guida di un autobus della linea 500, non è passato inosservato ad alcuni passeggeri che, dopo aver immortalato il momento, hanno condiviso online l'immagine.

La foto è presto diventata virale ed è arrivata anche alle scrivanie dei vertici di Atac che hanno chiesto all'azienda sub-affidataria di stanno prendere provvedimenti.

Autista Atac sospeso per una bestemmia tatuata sul braccio

Arrivata agli occhi dei vertici Atac, l'azienda dei trasporti capitolina si è subito messa in contatto con l'azienda che gestisce la linea 500: "È stata subaffidata da Atac ad un gestore privato – si legge su la Repubblica – Il soggetto fotografato non è quindi un nostro dipendente. Abbiamo chiesto all’operatore di trasporto, che fornisce il servizio per nostro conto, di sostituire il conducente".

La reazione degli utenti

Nel frattempo, non sono mancate le reazioni sotto all'immagine condivisa online. Diverse le opinioni degli utenti fra chi si è sentito offeso e chi, invece, ha scherzato sull'immagine. Ma dopo diversi commenti sotto alla foto, dove non è mancato chi ha ironizzato sulla "Capitale pronta ad accogliere i pellegrini al prossimo Giubileo", la pagina si è vista costretta a chiudere la possibilità di commentare.