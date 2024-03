Aiuto compiti (gratis) nelle biblioteche comunali: la sperimentazione in 9 quartieri Il servizio si svolge in orari e modalità differenti, e coinvolge personale volontario, ragazzi del servizio civile e associazioni. La sperimentazione in nove biblioteche: tutte le informazioni su modalità e orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La rete di Biblioteche di Roma è una delle infrastrutture pubbliche che è diffusa capillarmente nella città, dal centro alla periferia, rappresentando un punto di riferimento importante per la cittadinanza e un importante strumento di accesso alla cultura e alla conoscenza. Una rete di strutture di base che sarà ulteriormente implementata dal Pnrr il cui ruolo, spesso poco appariscente ma quotidiano, passa purtroppo in secondo piano.

Ora i servizi offerte da Biblioteche di Roma a ragazze e ragazzi in età scolare si amplia, con un aiuto compiti gratuito per bambine e bambini della scuola primaria, e per studenti delle superiori. Il servizio, che si svolge in modo differenziato al momento in otto biblioteche, è svolto da personale bibliotecario, volontari del servizio civile e associazioni con esperienza.

Biblioteca Sandro Onofri (Acilia)

Ogni martedì dalle ore 15.30 alle 16.30

SOS Matematica e Fisica a cura del prof. Pasquale Quartucci

dai 16 anni

scrivere a: sandronofri@bibliotechediroma.it

Biblioteca Guglielmo Marconi (Portuense)

Ogni mercoledì (a partire dal 28 febbraio 2024) dalle 16.00 per le ragazze e i ragazzi della scuola primaria di secondo grado

Ogni venerdì dalle 15.30per le bambine e i bambini della scuola primaria

Scuola della pace a cura della Comunità di Sant’Egidio. Per maggiori informazioni: fripani018@gmail.com oppure 3477582496 (Federico Ripani).

Biblioteca Enzo Tortora (Testaccio)

Tutti i martedì

Aiuto compiti per bambini e ragazzi di origine straniera

dalle 14.15 alle 16.15 per i ragazzi delle scuole medie

dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini delle scuole elementari

scrivere a: prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it o chiamare: 0645460314 o 0645460315

Biblioteca Elsa Morante (Ostia)

Ogni martedì dalle ore 15.30 alle 17.30

L’ora di matematica e fisica a cura del prof. Pasquale Quartucci

Per studenti delle scuole superiori

scrivere a: d.zapelloni@bibliotechediroma.it

Biblioteca Laurentina

Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30

Attività di doposcuola a cura dell'Associazione Pontedincontro APS

Per bambine e bambini della scuola primaria (6-10 anni)

Massimo 20 partecipanti

Biblioteca Aldo Fabrizi (San Basilio)

Tutti i martedì e venerdì dalle 16 alle 19 Scuola della Pace a cura della Comunità di sant'Egidio

Ogni mercoledì dalle 15 alle 19 a cura l'Associazione Amici di Roberto Odv

Scrivere a: aldofabrizi@bibliotechediroma.it

Biblioteca Galline Bianche (Labaro)

Tutti i mercoledìdalle 15.30 alle 18.30, previo appuntamento, a cura dell'insegnante Antonella Croci.

Per ragazzi delle scuole medie.

Scrivere a: gallinebianche@bibliotechediroma.it

Biblioteca Franco Basaglia (Primavalle)

Tutti i martedì e i venerdì dalle 16 alle 18 servizio di doposcuola a cura della comunità di S. Egidio

Scrivere a:roccucci.michele@gmail.com; lidia.ciotoli@gmail.com

Biblioteca Quarticciolo

Tutti martedì dalle 17.30 alle 19 aiuto compiti per bambini fascia di età 6-10 anni (scuola primaria).

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 percorsi di prescolarizzazione per bambini fascia di età 3-6 anni (scuola dell'infanzia).

A cura dell'Associazione Doposcuola Quarticciolo.

Scrivere a: quarticciolo@bibliotechediroma.it