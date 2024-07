video suggerito

Agricoltori possono sparare ai cinghiali che invadono i terreni coltivati: l’ok della Regione Lazio Un corso specifico, un porto d’armi e un’arma da cui sparare: da oggi è quanto basta agli agricoltori per sparare ai cinghiali che invadono i loro terreni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basterà essere in possesso di porto d'armi e aver seguito un corso specifico per sparare ai cinghiali in caso di necessità. È quanto deciso dalla Regione Lazio per gli agricoltori che, da tempo, lamentano la presenza degli ungulati anche nei loro campi coltivati. Da oggi, invece, come comunicato dal governatore della Regione, Francesco Rocca e dall'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini, in un incontro con gli agricoltori della Coldiretti davanti alla sede regionale, sarà possibile.

La decisione della Regione: "Potete sparare ai cinghiali"

Da tempo agricoltori lamentano la presenza dei cinghiali. "Si introducono nei nostri campi e devastano i nostri terreni", sostengono da tempo, riferendosi alla fauna selvatica, soprattutto cinghiali. Così è scattato il provvedimento e l'okay della regione Lazio che, sul piano regionale, ha aggiunto un aggiornamento per il contenimento della fauna selvatica.

Nessun programma particolare per mettere in salvo gli animali interessati. Nessuna soluzione che richieda qualcosa di diverso, qualcosa che non sia un'arma e una buona mira. Non sono contemplati rifugi, veterinari o altre strutture in cui portare gli animali. Da oggi, semplicemente, proprietari dei campi e addetti ai lavori nei terreni potranno estrarre l'arma e sparare.

I requisiti per poter sparare agli "intrusi dei campi"

Come anticipato, secondo quanto stabilito da questo aggiornamento sul piano regionale, basta un aver ottenuto il porto d'armi, aver seguito un corso specifico ed essersi procurati un'arma per poter sparare ai cinghiali. Come viene sottolineato, è possibile farlo, però, soltanto in "casi di urgenza".