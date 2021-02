Tre, forse quattro colpi di pistola a seconda delle testimonianze. Poco prima delle 8.00 della mattina di oggi – martedì 2 febbraio – un uomo è stato gambizzato in mezzo alla strada in via Francesco Gentile a Cinecittà Est, periferia Sud della Capitale. Si tratta di un quarantenne con precedenti, che è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Giovanni. Da quanto si apprende è stato ferito gravemente ed è ricoverato in prognosi riservata dopo aver perso molto sangue.

Caccia al commando scappato con un motorino rubato

Subito dopo aver sparato il commando, composto da due persone, si è allontanato a bordo di uno scooter senza venire identificato. Il mezzo, risultato rubato, è stato abbandonato poco lontano dal luogo della sparatoria. Ora gli inquirenti indagano per stabilire l'identità del gruppo di fuoco. Al momento l'ipotesi più accreditata, per la modalità ma anche per il modo plateale con cui è stata eseguita la gambizzazione, è che si tratti di un regolamento di conti interno al mondo della criminalità, forse legato allo spaccio di stupefacenti.

Paura tra i cittadini che hanno assistito alla sparatoria

Oltre all'ambulanza del 118 sul posto sono giunte immediatamente le forze dell'ordine che hanno raccolto le testimonianze dei cittadini, molti dei quali hanno assistito alla sparatoria e alla fuga, o sono stati richiamati dalle urla di dolore dell'uomo che è stato soccorso quando si trovava riverso in terra in una pozza si sangue. Molta paura tra i residenti, soprattutto tra i genitori che a quell'ora stavano uscendo di casa con i propri figli per accompagnarli a scuola.