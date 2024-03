Aggredisce l’ex compagna per strada dopo il divieto di avvicinamento: arrestato 43enne L’ha raggiunta e bloccata, poi ha iniziato a prenderla a schiaffi e pugni. Già raggiunto da un divieto di avvicinamento, gli agenti sono intervenuti e lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Già raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento, era solito avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna, non rispettando la misura imposta dai giudici. Per lui, nei giorni scorsi, è scattato l'arresto, dopo essere stato sorpreso da un agente del I° Reparto Mobile di Roma libero dal servizio che stava aggredendo la ex compagna.

L'aggressione alla ex

L'agente libero dal servizio stava transitando nella zona fra viale dell'Umanesimo e piazza Pakistan quando ha notato la coppia. I due si trovavano a bordo di un'automobile in sosta. Lui stava picchiando la donna, la stava prendendo a schiaffi e pugni. Le stava urlando contro, gridando frasi aggressive e l'aveva bloccata in macchina, impedendole di scendere.

L'intervento del poliziotto

Notata la scena, l'agente si è avvicinato all'automobile e si è presentato. "Sono un poliziotto, cosa sta succedendo qui?". Ma in quel momento l'uomo, il quarantatreenne, ha iniziato ad inveire anche contro l'agente, aggredendolo verbalmente. Così il poliziotto ha chiamato la sala operativa, chiedendo l'invio di rinforzi. La situazione stava degenerando e ha chiesto il supporto di altri operatori che potessero aiutarlo.

L'arrivo delle altre volanti

Sul posto, non appena allertate, sono arrivate altre volanti per intervenire. Il quarantatreenne ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo e si è scagliato contro gli agenti opponendo forte resistenza finché non è stato bloccato definitivamente.

Una volta bloccato ed identificato, hanno scoperto che era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna, l'ex compagna, così lo hanno arrestato in quanto gravemente indiziato dei reati di lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e perché inottemperante al provvedimento di divieto di avvicinamento. L'autorità giudiziaria ne ha poi convalidato la misura.