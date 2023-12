Agente di polizia penitenziaria accusato di stalking: perseguitava la sua ex Stando a quanto ricostruito, i fatti risalgono allo scorso aprile, quando i due iniziano a frequentarsi. Lei decide di lasciarlo per alcuni comportamenti di lui e a quel punto l’ex fidanzato comincia a perseguitarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un agente della polizia penitenziaria è accusato di stalking nei confronti della sua ex, una ragazza di 27 anni di Latina. La ragazza lo ha denunciato e il gip, dopo gli accertamenti di rito, ha emesso un'ordinanza restrittiva con divieto di avvicinamento.

Stando a quanto ricostruito, i fatti risalgono allo scorso aprile, quando i due iniziano a frequentarsi. Lei decide di lasciarlo per alcuni comportamenti di lui e a quel punto l'ex fidanzato comincia a perseguitarla: si apposta davanti al supermercato, la seguita, la aspetta all'uscita del lavoro e si presenta nella sua palestra indossando la sua divisa da agente di polizia penitenziaria.

La 27enne decide di parlare con i genitori del suo ex e li avverte: "Se non la smette, lo denuncerò". E nel frattempo all'uomo arriva anche un avviso da parte del questore. Lui, invece, continua a perseguitarla e in un'occasione la aggredisce anche fisicamente, bloccandole i polsi. L'episodio risale allo scorso ottobre ed è a quel punto che la giovane decide di denunciarlo per stalking. La procura, dopo gli accertamenti del caso, chiede al gip un provvedimento cautelare che impone il divieto di avvicinarsi al 27enne. Il provvedimento viene emesso il 22 dicembre scorso.

L'agente è stato iscritto nel registro degli indagati per stalking ed è comparso davanti al giudice per le indagini del Tribunale di Latina nella mattinata del 29 dicembre per svolgere l'interrogatorio di garanzia. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha scelto di restare in silenzio e di non rispondere al giudice Giuseppe Cario, avvalendosi della facoltà di non rispondere.