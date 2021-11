Adesso l’Olimpico si può visitare: come prenotare i biglietti del tour dello stadio di Roma e Lazio Da lunedì 15 novembre sarà possibile anche effettuare un tour dello stadio Olimpico di Roma. Il percorso permetterà agli appassionati di conoscere dell’impianto che ospita le partite di Roma e Lazio.

A cura di Enrico Tata

Come i tutti i più grandi impianti europei, anche lo Stadio Olimpico di Roma apre finalmente le sue porte ai visitatori e ai turisti. Oltre ai biglietti delle partite di Roma e Lazio, infatti, da lunedì 15 novembre sarà possibile anche effettuare un tour dello stadio. Ci sarà un percorso bilingue (italiano e inglese) che permetterà agli appassionati di conoscere la storia di questo impianto, che ha ospitato le partite delle due squadre romane, gli incontri della nazionale italiana di calcio, importanti gare di atletica leggera, come per esempio quelle delle Olimpiadi di Roma 1960, e concerti di rilevanza internazionale.

Come prenotare il tour dello stadio Olimpico

Le visite sono in programma da lunedì 15 novembre al costo di 15 euro. Per il momento non è stata indicata ancora la piattaforma di prenotazione dei biglietti e non sono stati comunicati gli orari di apertura. Il percorso prevede una mostra con pannelli e video che illustrano la storia dello Stadio Olimpico e gli eventi che sono stati realizzati al suo interno nel corso degli anni. C'è poi una sezione con le maglie e gli scarpini dei calciatori più famosi che hanno giocato sul prato dell'impianto romano e la visita prevede anche un tour degli spogliatoi della Roma, della Lazio e della Nazionale Italiana di calcio. Ovviamente è prevista anche una visita degli spalti. Dalla galleria delle leggende agli spogliatoi, dal tunnel di ingresso dei giocatori fino al terreno di gioco: finalmente anche i turisti che arrivano a Roma e gli appassionati di calcio avranno la possibilità di visitare l'impianto cittadino, come avviene già nei più importanti stadi d'Europa.

Il tour dello stadio Olimpico nelle visite di istruzione per le scuole

"Sicuramente questo è un progetto ambizioso. Finalmente anche lo stadio della capitale ha un tour e tutti potranno entrare in queste mura, nelle zone piu' sensibili dove turisti e appassionati vogliono entrare. Ci fa piacere far parte di questo progetto e ringrazio per averci dato la possibilità di personalizzare il nostro spogliatoio creando quel senso di appartenenza che contraddistingue la Roma", ha dichiarato il Cfo della Roma, Maurizio Lombardo. Il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso ha detto che parlerà subito con i tecnici del ministero "per fare una circolare per tutte le scuole, inserendo il tour dello stadio Olimpico nell'ambito delle visite d'istruzione".