Addio al medico Luca Dello Strologo, una mamma: “Ha pensato ai piccoli pazienti fino all’ultimo” Fanpage.it ha intervistato Cristina, la mamma di Teodora, una bimba trapiantata ad un rene dal dottor Luca dello Strologo, nefrologo del Bambino Gesù di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Il dottor Dello Strologo scomparso e la sua piccola paziente Teodora

"Il dottor Luca Dello Strologo, nonostante fosse malato non si è mai fermato, ha continuato a venire in ospedale con la flebo al braccio, per vedere i suoi bambini fino all'ultimo giorno". Fanpage.it ha intervistato Cristina, la mamma di Teodora, la quale ha ricevuto un trapianto di rene donato da sua mamma, affetta da una malattia rara, le cui cause non sono ancora note. La piccola era una paziente del nefrologo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che è scomparso ieri. "Mia figlia è nata con una patologia malformativa complessa, il cui acronimo è Vacterl, una condizione clinica in cui sono presenti simultaneamente un gruppo di specifiche malformazioni congenite. Ci scriveva spesso, perché voleva sapere come stava la bimba, l'ultima volta che l'abbiamo sentito è stato tre giorni fa, quando ci ha detto ‘sono sicuro che con Teodora ci rivedremo in un altro luogo'. Ciò significa tanto, che i piccoli pazienti sono stati nei suoi pensieri fino all'ultimo giorno della sua vita. Quando mi comunicò che era malato ci disse ‘non potrò veder crescerla' parole meravigliose che mostrano che tipo di medico era. Un professionista che ha sempre dimostrato preparazione, fiducia e grande trasparenza, che non ci ha mai illuso e molto accurato nelle sue diagnosi".

Teodora con sua mamma Cristina

La storia di Teodora, che ha ricevuto un rene da sua mamma

Cristina ha raccontato la storia di sua figlia, alla quale ha donato un rene e da sempre seguita dalla Nefrologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: "È nata con un apparato urinario molto compromesso. Fin dalla nascita ha dovuto subire molti interventi e aveva un'insufficienza renale significativa. La situazione renale si è aggravata intorno ai sei anni, a sette ha iniziato a sottoporsi a dialisi. Da quel momento in poi è stata presa in carico dal dottor Dello Strologo e dall'Unità di servizio che si occupa della dialisi e della decisione sul trapianto. Siamo stati in attesa per due anni per cercare di capire se si potesse ricevere un organo da donatore vivente, perché in tal senso il programma dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato uno dei primi e più efficaci nel mondo. In un primo momento abbiamo ricevuto la proposta di un rene da cadavere, purtroppo l'organo non era buono. Poi hanno accettato di far donare me e ci siamo entrambe sottoposte all'intervento. Il dottor Dello Strologo era il coordinatore dell'equipe nefrologica che ha eseguito il trapianto. Oggi mia figlia sta bene, compatibilmente con la sua condizione clinica, prende dei farmaci e deve controllarsi periodicamente".