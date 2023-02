Addio ad Adele, storica abitante di San Lorenzo e anima del Cinema Palazzo Adele, storica residente di San Lorenzo e tra le più ferventi attiviste del Cinema Palazzo, si è spenta nella sua San Lorenzo all’età di ottantacinque anni.

A cura di Redazione Meteo

All'età di ottantacinque anni si è spenta Adele, storica residente di San Lorenzo conosciuta e benvoluta da tutto il quartiere. I funerali sono stati celebrati oggi alle 15, nella chiesa dell'Immacolata. Tantissime le persone che sono andate a porgerle l'ultimo saluto, omaggiandola e ricordando i suoi tanti aneddoti: così come tanti sono i ricordi che da due giorni si stanno susseguendo sui social, di quelle frasi ‘gentili' sparate verso chiunque senza peli sulla lingua.

Adele non era solo un'abitante di San Lorenzo, una che da bambina ha vissuto la guerra e i duri anni che sono venuti dopo. Era la memoria storica del posto, una donna che non ha mai smesso di lottare nemmeno quando i capelli le sono diventati bianchi. È stata tra gli occupanti del cinema Palazzo ("Io qui da ragazzina pulivo galleria e platea, mi davano 400mila lire al mese"): tutti i giorni potevi trovarla seduta in piazza dei Sanniti a parlare con chiunque passasse di lì, regalando un sorriso e un ricordo a studenti, lavoratori, attivisti, commercianti della zona. Ed è proprio per questo che quando si è saputo della sua scomparsa, sono stati in tantissimi a piangerla.

"Perché devo andà a vede un film al Maestosi, lo voglio vede qui a San Lorenzo, a casa mia. Anzi, sarò la prima a venire e me fate pure lo sconto", diceva ai microfoni del Cinema Palazzo, all'inizio della sua occupazione. Tra le più strenue nemiche della realizzazione del Casinò in piazza dei Sanniti, una volta fu addirittura fermata dai carabinieri durante la conferenza stampa della Camene. Memorabile in quell'occasione, quando uscì immediatamente dal cordone di militari senza scomporsi, tra gli applausi di tutti i presenti che oggi piangono la sua scomparsa ma che ancora ridono pensando a lei.