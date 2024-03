Addio a DottorPet, il veterinario dei social morto a 37 anni: i funerali di Marco Petrini a Tivoli I funerali del veterinario, angelo degli animali, morto a 37 anni, si tengono nel pomeriggio di oggi nella chiesa di San Francesco a Tivoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Marco Petrini, il DottorPet dei social, in una foto su Facebook.

Addio a DottorPet, al secolo Marco Petrini, veterinario star dei social network morto a 37 anni. I funerali si terranno nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 marzo 2024, nella chiesa di San Francesco in piazza Trento, vicino all'entrata di Villa d'Este di Tivoli, alle porte della capitale, dove viveva. A dargli l'ultimo saluto non solo i concittadini, ma anche la comunità di Guidonia, dove lavorava nella Clinica Veterinaria. E, soprattutto, la moltitudine di fan che lo seguiva sui social network: almeno 67mila su Instagram e 125mila su Tik Tok.

"Eri l'angelo degli animali", gli ha dedicato qualcuno nel suo messaggio di addio, una volta appresa la triste notizia. Ma oltre ai suoi seguaci, sono stati in molti a condividere messaggi di dolore e cordoglio per la scomparsa del giovane dottore, avvenuta troppo presto: ha perso la vita sabato scorso nell'ospedale Umberto I di Roma, dopo una lunga malattia.

I messaggi di addio: dalla clinica al presidente Rocca

"Con la tristezza nel cuore comunichiamo a tutti i nostri pazienti e alle loro famiglie che la Clinica Veterinaria Guidonia resterà chiusa dalle 14:30 alle 17:00 per dare l'ultimo saluto al nostro caro amico e collega Marco Petrini", scrive il centro veterinario in cui il dottore social lavorava.

Parole di stima e affetto quelle del direttore, Gianluca Marchetti, che lo ricorda così: "Uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità – scrive in un lungo messaggio – Ingovernabile come una nave senza timone ma capace di tornare incredibilmente in porto anche con il mare in tempesta".

E, ancora, anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha condiviso, una volta scoperto della morte prematura del giovane medico, un messaggio per ricordarlo. "È con profondo dolore che ho appreso della scomparsa di Marco Petrini, giovane medico di Tivoli deceduto a soli 37 anni dopo una lunga malattia – scrive in una nota affidata ai social network – Ben voluto e stimato da tutti, Marco era un veterinario apprezzato a Roma, Tivoli e Guidonia. La Regione Lazio troverà il modo di ricordarlo degnamente sostenendo tutte le nuove generazioni di giovani medici che vorranno seguirne l’esempio".

Il Comune di Tivoli: "Il tuo esempio è luce"

Non ha tardato ad arrivare anche il cordoglio da parte della cittadina in cui DottorPet viveva. "La scomparsa di "Dottorpet" – così si faceva chiamare sui social network, dove spopolava con i suoi simpatici video insieme agli animali – ha lasciato attoniti tutti coloro che in vita lo hanno amato o anche soltanto conosciuto e hanno potuto godere della sua forza, della sua gentilezza, della sua professionalità – scrivono in una nota – In questo momento così buio, ci auguriamo che il suo esempio possa essere una luce per le generazioni di futuri medici veterinari che verranno e che potranno attingere alla passione e all'amore con i quali svolgeva il suo lavoro".