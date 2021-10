Addetto Atac aggredisce passeggero che vuole entrare in metro con il monopattino (video) Atac contattata da Fanpage.it sul video che immortala l’aggressione ad un passeggero in monopattino in metro da parte di un addetto alla sicurezza ha spiegato che “sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le responsabilità prima di prendere provvedimenti”.

A cura di Alessia Rabbai

Un addetto Atac ha aggredito un passeggero all'interno della metropolitana di Roma. L'uomo che presta servizio di sicurezza per l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città è stato immortalato da alcuni viaggiatori di passaggio. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas ed è diventato virale, provocando numerose critiche da parte degli utenti sull'operato di chi gestisce la sicurezza. Le immagini mostrano il dipendente mentre inveisce contro il passeggero, che procedeva all'interno della metropolitana a bordo di un monopattino. L'aggressione è avvenuta nei pressi dei tornelli: come si vede nel video l'addetto alla sicurezza ha afferrato il passeggero ed è nata una colluttazione. Il viaggiatore ha cercato di liberarsi senza riuscirci ed è stato spinto addosso alle transenne. In aiuto al collega è intervenuto un altro dipendente grazie al quale sono riusciti a fermarlo, mentre il primo, nonostante ormai in sicurezza, ha continuato ad inveire contro di lui, sferrandogli dei colpi anche in testa.

Atac: "Accertamenti in corso"

Una video denuncia dell'operato rispetto alla quale l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino contattata da Fanpage.it non fa al momento trapelare molte informazioni. Atac ha spiegato che "sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare le responsabilità a carico della persona coinvolta nei fatti, prima di prendere provvedimenti". Da quanto si apprende pare che il passeggero volesse usare il monopattino in stazione e non abbia ascoltato il personale di turno, che gli avrebbe detto che non era possibile farlo, ma di scendere e proseguire a piedi. "In ogni caso – conclude Atac – il comportamento dell'addetto che lavora per una ditta che per noi si occupa della sicurezza, non sembra coerente con le nostre policy".