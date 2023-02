Accoltellato e ucciso in strada a Roma vicino alla Metro Valle Aurelia: morto un 50enne a Roma Un filippino di 50 anni è stato accoltellato a morte in via Anastasio II. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Michael Lee, il nome della vittima.

A cura di Enrico Tata

Aggredito e ucciso in strada. Un agguato in piena regola e vicino a un luogo molto frequentato, la stazione della Metro A ‘Valle Aurelia'. Un filippino di 50 anni è stato accoltellato a morte in via Anastasio II. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato aggredito da un gruppetto di persone intorno alle 21 di ieri, domenica 19 febbraio. Non è ancora chiaro se sia stato seguito oppure se l'accoltellamento sia il risultato di una lite furibonda.

Il nome della vittima dell'omicidio a Valle Aurelia

Michael Lee, questo il nome della vittima, è morto pochi minuti dopo l'aggressione. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile della questura di Roma. Il killer non è stato ancora individuato e le ricerche sono tuttora in corso. Decisive saranno probabilmente le telecamere di sicurezza presenti in zona che, forse, hanno ripreso il volto degli aggressori.

Le indagini delle forze dell'ordine: caccia al killer

Stando a quanto riporta il Messaggero, l'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite tra due uomini e due donna. "Abbiamo sentito delle grida, poi due uomini che hanno iniziato a spintonarsi fino a quando uno è caduto a terra e l'altro è scappato via. Erano tutti stranieri, tutti filippini. Anche l'uomo armato di coltello. È accaduto tutto in pochissimi istanti non abbiamo potuto fare nulla per quel poveretto", ha raccontato chi ha assistito alla scena. Gli investigatori stanno cercando di verificare, attraverso l'analisi dello smartphone, se la vittima avesse appuntamento con qualcuno, magari proprio con il killer.