Accoltellato alla gola durante una lite nel centro di Viterbo: 45enne muore in ospedale Un 45enne è stato accoltellato alla gola nel tardo pomeriggio del 2 gennaio. L’uomo, ricoverato in condizioni disperate, è deceduto nella notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 45enne è deceduto nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio all'ospedale Belcolle dopo essere stato accoltellato alla gola. L'uomo era stato soccorso dai sanitari del 118 nel centro storico di Viterbo che lo hanno portato via con la massima urgenza, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. Gli agenti della Squadra Volante della polizia avrebbero già bloccato e identificati i presunti autori dell'aggressione.

L'accoltellamento nel centro di Viterbo

Le indagini su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sono ancora in corso, ma da quanto è stato possibile ricostruire finora pare che il 45enne, di origine straniera e residente a Viterbo, sia stato colpito al culmine di una lite.

L'uomo si trovava in una delle zone centrali della città in compagnia di altri tre uomini quando, per motivi ancora da chiarire, è stato colpito alla gola con un coltello.

La morte in ospedale e l'identificazione dei presunti responsabili

L'intervento dei sanitari è stato tempestivo, ma le condizioni del ferito erano disperate. L'ambulanza lo ha trasportato con la massima urgenza all'ospedale Belcolle di Viterbo, dove i medici del reparto di Terapia intensiva hanno tentato di salvargli la vita. Il 45enne, però, è deceduto nella notte.

Gli agenti della Questura avrebbero già bloccato e identificato i presunti aggressori. Da quanto appreso, si tratterebbe di tre uomini, anche loro stranieri come la vittima, residenti in città. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire le ragioni dietro l'omicidio del 45enne.