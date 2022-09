Accoltella il suo migliore amico per una donna: condannato a 5 anni di carcere Dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione per tentato omicidio un 31enne ritenuto dal giudice responsabile di aver accoltellato il suo migliore amico.

A cura di Alessia Rabbai

Cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio è la pena stabilita dal giudice nei confronti di un uomo di trentuno anni, per aver preso a coltellate il suo migliore amico, facendolo finire in ospedale. Il ferimento risale al 15 ottobre del 2019 e si è verificato nel parco Meddi, in via Giosuè Carducci ad Aprilia. La vittima, un trentatreenne, a seguito delle ferite da taglio riportate, ha dovuto ricorrere a cure mediche. I medici sono riusciti a salvargli la vita, si è costituito poi parte civile e, come indicato dal giudice, riceverà una provvisionale di 10mila euro.

Ha accoltellato l'amico al parco

Secondo quanto riporta la testata locale IlCaffè.tv tra i due amici sarebbero nate discordie, perché entrambi interessati alla stessa donna. Tre anni fa, il giorno dell'accaduto si sono dati appuntamento all'interno dell'area verde, nel Comune della provincia di Latina e si sono confrontati. Un dialogo che però in breve tempo è degenerato, dando il via ad una discussione, che è culminata con l'aggressione da parte del trentunenne. Ha estratto una lama che portava con sé e ha colpito l'amico con alcuni fendenti. Il trentatreenne ha cercato di ripararsi con le mani ed è finito a terra. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno udito le grida e la richiesta d'aiuto da parte dell'uomo. Così si è subito attivata la macchina dei soccorsi.

L'uomo è finito a processo per tentato omicidio

Sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso la vittima del ferimento e l'ha trasportata con codice rosso in ambulanza all'ospedale. Arrivata al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente si è ripreso ed è stato dimesso. L'aggressore, identificato dalle forze dell'ordine, è finito poi a processo con l'accusa di tentato omicidio.