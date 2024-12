video suggerito

Abusa della figlia piccola e prova a strangolare la moglie: chiesta la condanna a 6 anni Offese, insulti, botte e violenze: è quanto succedeva quotidianamente in una famiglia romana. Oggi il marito, padre dei bambini, si trova a processo: la condanna chiesta dai pm è di 6 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Violenze, botte, abusi: un regime di terrore quello che per 20 anni una donna ha vissuto in casa con il marito violento. Nel mirino dell'uomo, oltre alla moglie, che avrebbe provato a strangolare più volte, anche i figli, in particolare la bimba. Secondo gli inquirenti, il padre l'avrebbe violentata quando aveva appena sei anni. Molti gli abusi fisici, dagli strattonamenti alle botte, rivolte alla famiglia.

Nei confronti dell'uomo, un cinquantenne, che si trova a processo, i pm hanno chiesto sei anni di reclusione per maltrattamenti e violenza sessuale. Si aggiungono, inoltre, le aggravanti per aver commesso i fatti in stato di ubriachezza, le condotte reiterate e l'età delle vittime, minorenni e anche minori a 10 anni.

Violenze alla moglie e alla figlia di 6 anni: cosa è successo

Una situazione di maltrattamenti che la donna avrebbe subito per venti anni, dal 2003, prima della nascita dei figli della coppia. Botte, vessazioni, minacce di morte. "Figlia di put*ana, ti ammazzo", le avrebbe urlato in più occasioni. A raccontare la vicenda, la Repubblica. Secondo quanto emerso dalle indagini, i maltrattamenti sarebbero iniziati poco dopo gli anni 2000. Avvenivano quotidianamente e spesso l'uomo aggrediva la compagna con violenze verbali e fisiche dopo aver assunto alcolici, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Oltre alle minacce, il cinquantenne avrebbe più volte provato materialmente ad ucciderla, stringendola al collo per provare a soffocarla. Si sfogava con i mobili e i soprammobili. E, una volta nati i figli, anche su di loro.

Le violenze anche sui bambini

Come ricostruito dai pm, le violenze non avrebbero accennato a concludersi con la nascita dei bambini. Anzi, anche i piccoli sarebbero stati esposti agli abusi, spaventati dalla possibilità di essere picchiati. Ad avere la peggio, fra i figli della coppia, la bambina. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'avrebbe strattonata con violenza e scagliata contro i mobili di casa e le pareti, l'avrebbe presa per i capelli e scossa. Un'altra ipotesi, inoltre, è che l'uomo abbia anche abusato di lei quando aveva soltanto 6 anni. Chiudere la vicenda, ora, spetta ai giudici. I pm nel frattempo hanno chiesto nei confronti dell'uomo una condanna a sei anni di reclusione.