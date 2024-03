Abortisce in casa da sola dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso: indagini in corso La donna, una cittadina pachistana di 39 anni al quinto mese di gravidanza, ha abortito spontaneamente in casa. Poche ore prima si era recata al pronto soccorso per forti dolori addominali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

È andata al pronto soccorso con forti dolori addominali, è stata visitata e dimessa con una terapia farmacologica. Nel pomeriggio ha abortito spontaneamente in casa. La donna, una cittadina pachistana di 39 anni al quinto mese di gravidanza, si era recata al Nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia, provincia di Roma.

Sulla vicenda stanno stanno indagando i carabinieri. Come detto, la donna si era recata al pronto soccorso con forti dolori ed è stata dimessa con una terapia farmacologica. Tornata a casa, un appartamento in via Indipendenza ad Ariccia, alcune ore più tardi ha avuto un aborto spontaneo e ha chiamato il 118. I sanitari sono arrivati presso l'appartamento e hanno trovato il feto al quinto mese ormai espulso.

Il feto è stato portato al policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha già disposto il sequestro della cartella clinica con l'obiettivo di fare luce sulla vicenda. La donna, già madre di altri figli, non è in gravi condizioni.