Abbandona in un bosco 11 cuccioli appena nati: denunciato per maltrattamenti di animali un 56enne Undici cuccioli nati da poche ore sono stati abbandonati in un bosco, nei pressi della strada provinciale che passa per Bellegra, poco distante da Subiaco.

A cura di Beatrice Tominic

Si lamentavano dalla scatola di cartone in cui erano stati abbandonati, dopo essere venuti alla luce poche ore prima. Si lamentavano così forte da attirare l'attenzione si alcuni passanti: così undici cuccioli di cane meticci appena nati sono riusciti a salvarsi, dopo essere stati abbandonati all'interno di uno scatolone di cartone in un bosco in una nel comune di Bellagra, che dista una sessantina di chilometri dalla città di Roma e poco più di una decina da Subiaco, a pochi passi dalla strada provinciale 63 A. Sono state proprio alcune persone che stavano percorrendo a piedi la provinciale ad allertare le forze dell'ordine e a salvare i cuccioli da quello che poteva essere un tragico destino: i passanti hanno sentito i loro lamenti provenire dal bosco vicino e si sono avvicinati. Non appena rinvenuti gli undici cuccioli, li hanno recuperati e nutriti.

L'intervento delle forze dell'ordine

Non appena allertati, sul posto sono arrivati alcuni carabinieri della vicina stazione di Bellegra: sono partite subito le verifiche: grazie a questi accertamenti è stato possibile identificare e denunciare per il reato di maltrattamento di animali alla Procura della Repubblica di Tivoli un uomo di 56 anni residente nel paese, con precedenti. Secondo gli opportuni controlli, si è scoperto che il 56enne è il proprietario della mamma di cuccioli e che aveva appena partorito da poche ore. Sia la cagnolina che i suoi cuccioli, che adesso si trovano in buono stato di salute, sono stati poi affidati ad un canile sanitario per le opportune cure. Insieme ai carabinieri hanno collaborato anche gli operatori del personale del servizio veterinario dell'Asl Roma 5.